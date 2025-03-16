İzmir’de kadınlara ücretsiz tarama

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu desteğiyle ve İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü öncülüğünde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Sağlık Günleri düzenlendi. Bu kapsamda bölgedeki kadınlara ücretsiz mamografi çekimi ve HPV-DNA testi (rahim ağzı kanseri taraması), kolon kanseri testi, bireysel diyetisyenlik hizmeti gibi çeşitli sağlık hizmetleri sundu.

600 VATANDAŞ YARARLANDI

Etkinlik, iş yaşamının yoğun temposu nedeniyle sağlık kontrollerine erişimde zorluk yaşayan veya maddi imkansızlıklar nedeniyle bu testleri yaptıramayan tüm kadınlara erken teşhis şansı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. 3-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Sağlık Günleri kapsamında, kadın sağlığını korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla yaklaşık 600 kadına tamamen ücretsiz sağlık taramaları yapıldı. Ayrıca, organ bağışı bilincini artırmak amacıyla Bölge Müdürlüğü'nde uzmanlardan bilgi alındı ve bağış yaptırmak isteyenlerin başvuruları alınarak kendilerine sertifikaları taktim edildi.