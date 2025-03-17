Dilara'yı yatağa mahkum etti! İzmir'deki kazada alkollü ve ehliyetsiz sürücüye verilen ceza isyan ettirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, kullandığı hafif ticari araçla motosiklete çarpıp Dilara Aldanoğlu'nun (27) yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü İsa Eyice'ce (29) ilk derece mahkemesi tarafından verilen 4,5 yıl hapis cezası kararı, genç kızın ailesi tarafından istinafa taşındı. İstinafta yeniden yargılanan Eyice'nin cezası 3 yıla düşürüldü. Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu (49), "Onu bu hale getiren sürücüye verilen bu ceza bizi derinden üzdü. Biz cezanın artmasını ümit ederken; düşürüldü. Perişanız" dedi.

Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz İsa Eyice'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araç ile Sude Solak'ın (24) kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki 2 arkadaş yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla Solak ve Aldanoğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren Dilara Aldanoğlu ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, önce hastanede tedavi gördü, daha sonra evinde tedaviye devam edildi.