Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Bayram öncesi İzmir’de fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda da İzmir'de de ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. Ramazan Bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı bildirildi.