Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Bayram öncesi İzmir’de fahiş fiyat denetimi

HER ÜRÜN İÇİN 3 BİN 149 TL İDARİ PARA CEZASI

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde de kentimizde vatandaşlarımızın hem fahiş fiyata hem de haksız rekabete konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına hızlı tüketim malları toptancıları ile marketler ve birçok sektör yakın izleme ve denetime tabi tutulmuştur. Bu bağlamda yapılan denetimler sonucunda ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit ettiğimiz toptancı, market ve tüm işletmeler bakanlığımıza rapor edilmekte ve Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca fiyat etiketi yönünden de mevzuata aykırı her ürün için de müdürlüğümüzce 3 bin 149 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ramazan ayında lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menüler de ekiplerimizce tüketici mevzuatı kapsamında denetlenmektedir. Menülerinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için idari yaptırım uygulanmaktadır" denildi.