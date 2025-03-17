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Haberler İzmir Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Bayram öncesi İzmir'de fahiş fiyat denetimi

Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Bayram öncesi İzmir'de fahiş fiyat denetimi

Son dakika İzmir haberleri...Ramazan Bayramı yaklaşırken Ticaret Bakanlığı ekipleri de marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı. Bayramı fırsata çevirmeye çalışanlara göz açtırmayan ekipler gıda işletmelerine her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uyguladı.

DHA

Giriş Tarihi:

Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Bayram öncesi İzmir’de fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda da İzmir'de de ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. Ramazan Bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Bayram öncesi İzmir’de fahiş fiyat denetimi

HER ÜRÜN İÇİN 3 BİN 149 TL İDARİ PARA CEZASI
Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde de kentimizde vatandaşlarımızın hem fahiş fiyata hem de haksız rekabete konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına hızlı tüketim malları toptancıları ile marketler ve birçok sektör yakın izleme ve denetime tabi tutulmuştur. Bu bağlamda yapılan denetimler sonucunda ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit ettiğimiz toptancı, market ve tüm işletmeler bakanlığımıza rapor edilmekte ve Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca fiyat etiketi yönünden de mevzuata aykırı her ürün için de müdürlüğümüzce 3 bin 149 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ramazan ayında lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menüler de ekiplerimizce tüketici mevzuatı kapsamında denetlenmektedir. Menülerinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için idari yaptırım uygulanmaktadır" denildi.

Fırsatçılara göz açtırılmıyor! Bayram öncesi İzmir’de fahiş fiyat denetimi

'HAKSIZ VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN İŞLETMELERİ BİLDİRİN'
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de yılın ilk 2 ayında 6 binin üzerinde işletmenin yaklaşık 150 bin ürünü haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş 6 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. İlimizdeki denetimlerimize yoğun ve yaygın bir biçimde devam edilmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz haksız ve fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri bizlere bildirmeleridir. Bildirimlerini 'Haksız Fiyat Bildirimi' mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabilecekleri gibi Bakanlığımıza ya da İl Müdürlüğümüze de bizzat iletebilirler"

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