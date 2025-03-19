İzmir’de MÜSİAD, şehit aileleri ve kimsesiz çocuklara iftar verdi

İzmir Valisi Süleyman Elban, Balçova Termal Tesisleri'ndeki iftarda, Anadolu insanının devletin her alanında işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Bunun sadece bürokrasi ve siyasette değil aynı zamanda sivil toplum alanında ve iş dünyasında beklenmesi gerektiğini dile getiren Elban, "Çünkü bu kültür milletin hayatına yön veren her alanda hakim olmadığı sürece bizim iddialı olmak ya da bir iddiayı ortaya koyma ihtimaliniz çok güçlü olmayacaktır." dedi.

Ülkenin olumlu anlamdaki rota değişikliği veya sınıf atlamaya çalıştığı herhangi bir yerde doğrudan milletin karşısına çıkmak yerine sivil toplum adı altında ya da iş dünyası kuruluşu adı altında kendi alanlarının çok ötesine geçerek hükümetlere, bürokrasiye ve millete ayar vermeye çalışanların olduğunu belirten Elban, buna karşı durabilmek için aynı enstrümanları kullanmak ve bu alanda güçlü olunması gerektiğini kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine huzur, bereket getirmesini diledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Saygılı

İş dünyasında birlik ve dayanışma olmadan büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Özdemir, "Bugün dünyanın dört bir yanında zulüm gören, yoksullukla mücadele eden Müslüman kardeşlerimiz var. Bizlere düşen görev ramazanın bereketini sadece sofralarımızda değil, yüreğimizde de hissetmek ve ihtiyaç sahiplerine de ulaşmaktır." dedi.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli liman olmaya devam ettiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda atılan büyük yatırım adımları sonuç veriyor ve savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar ülkemiz bugün devasa hamleler gerçekleştiriyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla Türkiye büyük bir sıçrama döneminin arifesindedir. Hep birlikte sabırlı ve kararlı olursak 85 milyon el ele vererek bu tarihi hamleleri gerçekleştireceğimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Tam da bu noktada MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde tüm benliğimizle destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Terörden arındırılmış bir Türkiye sadece güvenliğimiz için değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati önem taşımaktadır."

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ise MÜSİAD ailesi olarak geleneksel iftar programında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

MÜSİAD'ın gücünü her geçen gün daha da artırdığını dile getiren Temur, "Bizler üretmeye odaklanmak, negatif siyasi içerikli söylemlerden uzak durmak gerektiğine inanıyoruz. Biz iş dünyası olarak gelin hep birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa edelim diyoruz. Siyasi negatif açıklamalarla zaman harcamayalım ülkemize katma değer oluşturmanın çabası içerisinde olalım diyoruz." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Saygılı da MÜSİAD'ın önemine vurgu yaparak, "Küresel borcun bütün dünyada 370 trilyon dolara geldiği bir dünyada MÜSİAD'ın modern Ahilik sisteminin başını temsil etmesi hem ülkemizde hem de uluslararası çok önemli." dedi.

Programa, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile çok sayıda davetli de katıldı