İzmir’de aranması olan 176 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin güvenliğini ve huzurunu sağlamak için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 281 polisin katılımı ile yapılan operasyonda, 110 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

'Hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme' gibi çeşitli suçlardan aranması olan 176 şüpheli gözaltına alındı. 24 saat süren operasyonun dün saat 06.00'da başladığı bildirildi. Yapılan aramalarda ise 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 bıçak ele geçirildi.