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Haberler İzmir SON DAKİKA! İzmir'de 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

SON DAKİKA! İzmir'de 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Son dakika haberleri... İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamayla, kent genelinde 25 Mart Salı günü gece yarısına kadar toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılması yasaklandı

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA! İzmir’de 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

İzmir Valiliği, kent genelinde gösteri, toplantı ve yürüyüş yapılmasının yasaklandığını açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00'dan – 25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

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