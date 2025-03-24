SONDAKİKA: İzmir için kuraklık çanları: Barajlarda korkutan azalma

"SU İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 70-80'İ YER ALTI SUYUNDAN SAĞLANIYOR"

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Uluslararası Su Kaynakları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, AA muhabirine, Tahtalı Barajı'nın kentin içme suyunun önemli kısmını karşılaması nedeniyle büyük önem taşıdığını söyledi.

Barajlardaki su seviyesinin azalmasının endişe verici olduğunu ifade eden Baba, şunları kaydetti:

"Tahtalı Barajı'nın su seviyesi yüzde 15 civarında. Bu çok düşük bir değer. Yakın zamanda bir yağış alamazsak, artık barajdan yararlanamaz duruma gelebiliriz. Çünkü yüzde 10 seviyelerine düştüğü zaman o barajın ölü hacmi oluyor ve biz bunu kullanamıyoruz. Dolayısıyla İzmir, yer altı sularına bağlı. Yer altı su kaynaklarına bağlı olduğu için bu alanların çok iyi korunması ve iyi denetim yapılması gerekiyor. Son dönemlerde aşırı çekimler nedeniyle kıyı kesimlerde tuzlanma problemleri çok arttı. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun için yerel yönetimler ekstra çözümler aramaya çalışıyor. Su kısıtlaması ile ilgili kesintiler ya da buna yönelik yakın zamanda problemler yaşayabiliriz."