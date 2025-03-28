İzmir Buca’da bazı sokaklarda çöp dağları oluştu

Buca Belediyesi'nde, şubat ayı maaşlarının, dört aylık geriye dönük farkların ve iki aylık gıda kartı ödemelerinin yapılmaması üzerine işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Belediyede çalışan bin 600'ün üzerinde işçi eyleme katılırken ve ilçede 2 gündür çöpler toplanmıyor.

Toplanmayan çöpler nedeniyle ilçedeki çöp konteynerleri ağzına kadar dolu, çevresinde çöp yığınları birikmiş halde çirkin bir görüntü sergiliyor. Çocuk parkının hemen yanında köpeklerin eşelediği çöpler, sağlığı da olumsuz etkiliyor

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

İnönü Mahallesi'nde toplanmayan çöplerden rahatsız olan vatandaşlar belediyenin çevre temizliği konusunda her zaman ihmalkar davrandığını belirtti. Defalarca şikayet etmelerine rağmen çöplerin toplanmadığını söyleyen vatandaşlar Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a tepki gösterdi.

BAŞKAN EYLEMİ 'YERSİZ' GÖRDÜ

Öteyandan, Buca Belediyesi'nde çalışan işçilerin yaptığı iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yapan Başkan Görkem Duman ise, "Bizler gece gündüz çalışırken bazı belediye işçilerinin gerçekleştirdiği bu eylem yersizdir" dedi.