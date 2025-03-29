İzmir Foça’da belediye başkanını protesto eden esnaf, masa ve sandalye yaktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, Foça ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Foça Belediyesi, iş yerlerine 6 metreye kadar işgaliye hakkı verdi. Esnaflar ise bu karara uyduklarını ve kendilerine verilen mesafenin dışına çıkmadan masa ile sandalyeleri kaldırıma koyduklarını öne sürdü. Sabah saatlerinde Foça Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de dışarıda bulunan iş yerlerine ait masa ve sandalyeleri topladı. Daha sonra iş yeri sahipleri, kepenk kapatarak toplanan masaları ve sandalyeleri meydanda yaktı.