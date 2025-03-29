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Haberler İzmir İzmir Foça'da belediye başkanını protesto eden esnaf, masa ve sandalye yaktı

İzmir Foça'da belediye başkanını protesto eden esnaf, masa ve sandalye yaktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde zabıta ekiplerinin esnafa ait masa ve sandalyeleri, kaldırımları ve yolları işgal ettiği gerekçesiyle toplamasıyla gerginlik başladı. Karara tepki gösteren esnaflar kepenk kapatarak masa ve sandalyeleri meydanda yaktı.

İHA

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İzmir Foça’da belediye başkanını protesto eden esnaf, masa ve sandalye yaktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, Foça ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Foça Belediyesi, iş yerlerine 6 metreye kadar işgaliye hakkı verdi. Esnaflar ise bu karara uyduklarını ve kendilerine verilen mesafenin dışına çıkmadan masa ile sandalyeleri kaldırıma koyduklarını öne sürdü. Sabah saatlerinde Foça Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de dışarıda bulunan iş yerlerine ait masa ve sandalyeleri topladı. Daha sonra iş yeri sahipleri, kepenk kapatarak toplanan masaları ve sandalyeleri meydanda yaktı.

İzmir Foça’da belediye başkanını protesto eden esnaf, masa ve sandalye yaktı

"HUKUKSUZLUKTAN DÖNÜLMEZSE BAYRAM BOYUNCA İŞ YERLERİMİZİ KAPALI TUTACAĞIZ"
Yaşadığı durumun hukuksuz olduğunu belirten esnaf Yılmaz Üstebay, "Başkan Saniye Bora Fıçı, 3 ay önce kendisiyle yaptığımız görüşmede bize 6 metreye kadar işgaliye verdi.

İzmir Foça’da belediye başkanını protesto eden esnaf, masa ve sandalye yaktı

Fakat bayram öncesi, Arife günü hiçbir gerekçe göstermeden, kavgayla, güçlükle masa ve sandalyelerimizi toplattı. Başkan sesimizi duysun. Yapılan bu hukuksuzluktan dönülmezse, bayram boyunca işyerlerimizi kapalı tutacağız" dedi.

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