Vali Elban’ın acı günü

İZMİR Valisi Süleyman Elban'ın Kırşehir'de yaşayan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören babası Ahmet Elban hayata gözlerini yumdu. Cenaze töreninin bugün Kırşehir'de öğle namazının ardından yapılacağı öğrenildi.

Ahmet Elban cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

BİLAL SAYGILI'DAN BAŞSAĞLIĞI

ACI haber sonrası AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Vali Elban'a baş sağlığı diledi. Saygılı mesajında "İzmir Valimiz Sayın Dr. Süleyman Elban'ın kıymetli babası Ahmet Elban Beyefendi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; Sayın Valimiz Süleyman Elban başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim, rahmetiyle tecelli etsin; cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın" ifadelerini kullandı.