Aynı fabrikada 3 yıl sonra aynı acı

YİNE BİR ÖLÜMLÜ KAZA Patlama sonrası yaralı işçiler Yılmaz A, Barış Y, Zekeriya D. ve Bilal D. ambulansla önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da yaralılardan ikisi İzmir Şehir Hastanesi'ne, bir kişi de Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen İbrahim Akyol'un cenazesi savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazanın gerçekleştiği Tuzcuoğlu Yağ Fabrikası'nda 2022 yılında benzer bir olay daha yaşanmış ve çalışanlardan 50 yaşındaki Celal Güler hayatını kaybetmişti. 18 Mayıs 2022'deki olayda fabrikada bulunan tonlarca ağırlıktaki metal parça bir konteynerin içerisine düşmüştü. Paramparça olan konteynerin içerisindeki Celal Güler, feci şekilde can vermişti. Yine bu kazanın ardından soruşturma başlatılmıştı. Aynı fabrikada 3 yıl arayla yaşanan bu kazalar, şirket yetkililerinin iş güvenliği konusunda yeterli önlemleri almadığını açıkça gözler önüne serdi.