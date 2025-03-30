Aynı fabrikada 3 yıl sonra aynı acı

İzmir'İn Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti. Olay dün sabah 09.30'da Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tuzcuoğlu Yağ Fabrikası'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı, çalışanlardan İbrahim Akyol'un da hayatını kaybettiği belirlendi.
YİNE BİR ÖLÜMLÜ KAZA
Patlama sonrası yaralı işçiler Yılmaz A, Barış Y, Zekeriya D. ve Bilal D. ambulansla önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da yaralılardan ikisi İzmir Şehir Hastanesi'ne, bir kişi de Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen İbrahim Akyol'un cenazesi savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazanın gerçekleştiği Tuzcuoğlu Yağ Fabrikası'nda 2022 yılında benzer bir olay daha yaşanmış ve çalışanlardan 50 yaşındaki Celal Güler hayatını kaybetmişti. 18 Mayıs 2022'deki olayda fabrikada bulunan tonlarca ağırlıktaki metal parça bir konteynerin içerisine düşmüştü. Paramparça olan konteynerin içerisindeki Celal Güler, feci şekilde can vermişti. Yine bu kazanın ardından soruşturma başlatılmıştı. Aynı fabrikada 3 yıl arayla yaşanan bu kazalar, şirket yetkililerinin iş güvenliği konusunda yeterli önlemleri almadığını açıkça gözler önüne serdi.