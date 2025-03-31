Yunan ziyaretçiler ‘Yanık Yurt’ sergisini gezdi

Büyük İzmir Yangını'ndan sonra şehirde inşa edilen ilk yapılardan biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİ- KAM) devam eden "Yanık Yurt-Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisi, kalabalık bir Yunan ziyaretçi grubunu konuk etti. Küratörlüğünü Aybala Yentürk ve Nejat Yentürk'ün, proje koordinatörlüğünü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı'nın yaptığı "Yanık Yurt- Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisi, geçen yılın eylül ayından bu yana APİKAM'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı Anadolu'da büyük tahribata yol açan yangınları geniş bir perspektifle ele alan serginin odağında 1922'de yaşanan Büyük İzmir Yangını bulunuyor. Sergide, Milli Mücadele'nin son günlerinde yaşanan yangınların daha önce görülmemiş fotoğraflarına yer verilirken, görsel ve işitsel kompozisyonların yanı sıra koku alma duyusunu da kapsayan sergileme teknikleri kullanılıyor. Tarihe ışık tutan ve bugüne dek yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlayan sergiyi, Yunan ziyaretçi grubu da ziyaret etti.