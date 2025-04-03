İzmir’de kazada ölen ESK Genel Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

MERKEZ Bağlar ilçesindeki Odabaşı Bal Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Kayhan'ın ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Yumaklı, Mustafa Kayhan'a Allah'tan rahmet diledi.

Öte yandan, kazadan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü Talip Bayraktar, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayraktar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.