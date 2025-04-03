Kadın doktorlar yargı süreçlerine ışık tutuyor

KANIT ve bulguları tıbbi yöntemlerle analiz eden adli tıbbın kadın doktorları, ulaştıkları bilimsel sonuçlarla suç soruşturmaları ya da ölüm nedenlerinin belirlenmesinde etkin rol üstleniyor. Adli tıp kurumlarında hizmet vermek için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı'nın ardından adli tıp ana bilim dalını tercih ederek görevlerine asistan olarak başlayan doktorlar, 4 yıl süren uzmanlık eğitimleri boyunca mesleğin inceliklerini öğreniyor.

3 BİN VAKA VAR

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda öğrenim gören 10 asistan doktordan 7'sinin kadın olması, kadın doktorların alana ilgisini gösteriyor.Üniversitede adli tıp uzmanı adaylarına ders veren Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, adli tıp uzmanlarının nitelikli, dikkatli ve tarafsız kişilerden olması gerektiğini söyledi.

İzmir Adli Tıp Kurumuna senede yaklaşık 3 bin vakanın geldiğini aktaran Tokdemir, bu kurumlarda en son teknolojinin kullanıldığını dile getirdi. Tokdemir, olayların aydınlatılmasında gerekli özeni gösterdiklerine dikkati çekerek, "Her temas bir iz bırakır. Kusursuz cinayet diye bir şey yoktur. Bir katilin olay yerine gelip olay yerine, kendi üzerine herhangi bir şey bırakmaması veya oradan üzerine hiçbir şey almaması mümkün değildir. Yeter ki siz bu delilleri karartmayın. Dolayısıyla eğer nitelikli elemanlarınız varsa her cinayet aydınlatılır" ifadelerini kullandı.