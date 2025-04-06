Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm Ege’yi etkileyecek

İzmir Valiliğinden son dakika soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Valilik, yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentin, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere il genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceğinin tahmin edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk havanın, ilimizde 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği ilimizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanIığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

AYDIN İÇİN DE ZİRAİ DON UYARI GELDİ

Bu arada Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için de 'sıcaklık' uyarısı yaptı. İl genelinde 7 Nisan Pazartesi (yarın) gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inmesi beklenirken, Aydın, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, bölgemizde 11 Nisan 2025 Cuma gününe kadar etkili olması beklenmektedir.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı il merkezlerimizde 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (C) kadar düşeceği tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizde 7 Nisan 2025 Pazartesi gününü takip eden beş günlük periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının İzmir'de 5, Aydın'da 4, Manisa'da 3, Balıkesir'de -2 ve Çanakkale'de 2 (C) ye kadar düşmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

KİRAZ AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Öteyandan, Kuşadası'na bağlı Kirazlı Mahallesi'nde kiraz ağaçları çiçek açarken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Baharın gelişiyle birlikte beyaza bürünen ağaçlar, adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bu eşsiz görüntü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Özellikle hafta sonları Kirazlı Mahallesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Kirazlı Mahallesi sakinleri, ağaçların çiçek açmasıyla birlikte köyün daha da canlandığını ifade ederek, "Her yıl bu dönemi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bahar sadece doğaya değil, ruhumuza da geliyor" dediler. Mahalle sakinlerinden Emel Uluçay ise mevsim geçişlerinin etkilerine dikkat çekerek, "Havalar değişik seyrediyor. Gündüz yazı, geceleri ise adeta kışı yaşıyoruz. Ama yine de çiçeklerin açması içimizi ısıtıyor" diye konuştu. Kiraz çiçeklerinin açmasıyla birlikte bölgeye düzenlenen doğa yürüyüşleri, fotoğraf turları ve köy kahvaltılarına olan ilgi de arttı.