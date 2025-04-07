Çiğli'de işçi krizi! CHP Genel Merkezi'ne yürüyecekler





İşten çıkarılmalarına somut bir gerekçe gösterilmediğini belirten Özdinçer, "Aradan geçen 10 ay boyunca, defalarca dile getirmemize, yetkililerle görüşmemize ve verilen sözlere rağmen, ne yazık ki işe iademiz konusunda herhangi bir çözüm süreci başlatılmamıştır. Bizi oyalayan, umut tacirliği yapan bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu süreçte yaşadığımız mağduriyet, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal, psikolojik ve insani bir yıkıma dönüşmüştür." dedi.



Belediye yönetimiyle bir çözüme ulaşamayacaklarını düşündüklerini dile getiren Özdinçer, şunları kaydetti:



"1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler olarak CHP genel merkezinin önüne yürüyoruz. Amacımız siyasi bir tartışma değil, emeğin siyasetiyle, adaletin sesiyle, hakkın ve haklının yanında durulmasını talep etmektir."

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