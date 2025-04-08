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Haberler İzmir Açık alana dökülen çöp cezasız kalmadı! Bakanlıktan Bayraklı Belediyesi'ne milyonluk ceza

Açık alana dökülen çöp cezasız kalmadı! Bakanlıktan Bayraklı Belediyesi'ne milyonluk ceza

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde Doğançay Mahallesi'nde açık alanda yapılan vahşi depolama nedeniyle bakanlık 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.

AA

Giriş Tarihi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğançay Mahallesi'ndeki bir arazide "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.



Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.

Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.

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