‘Bu bir ihmal cinayetidir’

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde 15 yıldır huzurevinde kalan 80 yaşındaki Hüsniye Aktaş, geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ancak, olayın ardından geçen dört ay süresince hala bilirkişi raporunun çıkmaması, ailenin büyük tepkisini çekti. Hüsniye Aktaş'ın oğlu Ahmet Aktaş, kazanın bir ihmal cinayeti olduğunu savunarak sorumluların hesap vermesini istiyor.

DÖRT AYDIR BEKLİYOR

EMEKLİ hemşire Hüsniye Aktaş, eşinin ölümünden sonra da Narlıdere Huzurevi'nde yaşamaya devam ediyordu. Ancak, huzurevinde kontrolsüz şekilde verilen sıcak su nedeniyle kalorifer borularının patlaması sonucu talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Ahmet Aktaş, olayın bir kaza değil, ihmal sonucu meydana geldiğini belirterek, huzurevi yetkililerinin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Ahmet Aktaş, "Annemin odasında meydana gelen patlama sonucu, annem yataktan kalkarken ayağının kaymasıyla kaynar suyun içine düşerek ağır şekilde yaralandı. Acı içinde hayatını kaybetti" dedi. Aktaş, "Dört ay geçmesine rağmen bilirkişi raporu hala çıkmadı. Bu durum acımızı katlıyor. Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu