Kızılay Genel Başkanı Yılmaz’dan İzmir ziyareti

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İzmir'de ramazan ayı boyunca hükümlüler tarafından yemeklerin hazırlandığı aşevinin mutfağını ziyaret etti. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türk Kızılayın kent genelinde önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Yılmaz, "Ramazan boyunca denetimli serbestlikteki yükümlülerin hazırladığı iftar sofraları bir güzel ürünün parçası oldu. İnşallah bize düşen karşılıklı bir şekilde bu aşevini sürekli hizmet verecek şekilde konumlandırmak. 81 ile 81 aşevi mottosuyla bir kampanya başlattık ve her şubemize dedik ki her ile mutlaka bir aşevi açacağız. Türkiye genelinde şu an 46 aşevimiz var. Bu aşevinin arka organizasyonunu yapıp Genel Müdürümüzle beraber aşevini açmaya da geleceğiz" dedi. Yılmaz, aşevinde çalışan hükümlülere ve aşevinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.