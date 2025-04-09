Emekçi kadınlar 1 Mayıs’ta CHP’yi protesto edecek

İZMİR'DE Çiğli Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe olmadan ve tazminat bile ödenmeden kapının önüne koyulan kadın emekçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'den Ankara'ya yürüyecek. Mağdur grup, CHP Genel Merkezi önünde haftalarca sürecek büyük bir eyleme hazırlanıyor.

VERİLEN SÖZ TUTULMADI

YEREL seçimler öncesi belediyedeki hiçbir personeli çıkarmayacağının sözünü veren, seçimlerin hemen ardından ise 147 personeli hiçbir gerekçe olmadan işten atan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçede aylar boyu süren protesto gösterilerinin fitilini ateşlemişti. Tüm işçilerin geri döneceğini vadederek protestoları bastıran Yıldız, verdiği sözü yine tutmayarak ilçeyi bir kez daha karıştırmıştı. Yıldız ile bu süreçte birçok kez görüşerek çözüm isteyen personel, her seferinde oyalanıp geri gönderilince bu kez daha büyük bir protesto eylemi için hazırlıklara başladı.

20'yi aşkın kadın emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlatacak. Protesto yürüyüşü, CHP Genel Merkezi önünde son bulacak. Çiğli Belediyesi'nin kendilerini oyaladığını ve umut tacirliğine soyunduğunu vurgulayan işçiler, "Ekmek davamız bir onur davasına dönüşmüş durumda. Artık susmayacağız, beklemeyeceğiz" dedi.