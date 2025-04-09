İzmir Körfezi bu yaz kokacak mı? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıkladı: Körfez bu yaz...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 60 yıldır süren körfezin koku sorunu geçtiğimiz yıl ortaya çıkan balık ölümleriyle pik yapmış ve kentin gündemine oturmuştu. 2019 - 2023 yılları arasında en kirli dönemini yaşayan körfez, başta AK Parti cephesi olmak üzere her kesimden büyük tepki çekmişti. Ayrıca, Çiğli Arıtma Tesisinin 4'üncü fazı 5 sene boyunca yüzde 15 seviyelerinde kalmış ve inşası bir türlü tamamlanamamıştı.

TUGAY GARANTİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve şu an bitme noktasına gelen 4'üncü faz ile birlikte, İzmir Körfezi'nin bu yaz nasıl bir durumda olacağı merak ediliyordu. İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, "Körfez bu yaz kokacak mı" sorusunu yanıtlayarak, "Geçen sene gibi kesinlikle olmaz ama şu anda hiçbir şeyi garanti edecek durumda değiliz. Benim garanti ettiğim tek şey arıtmanın düzgün çalıştığı, 4. Fazla birlikte de çok daha iyi çalışacak" dedi.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik hem balık ölümlerine hem de kötü kokuya neden olmuştu.