Kafese sıçrayan alevler kuşları telef etti

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, bahçedeki kafeste beslenen çok sayıda kuş telef oldu. Mustafa Ekinci'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ekinci ve çocukları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumanların yükseldiği evin bitişiğindeki apartmanda yaşayan bir kadın da evinin penceresinden hortumla alevlere su tuttu. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken Ekinci'nin çocuklarının bahçedeki kafeste beslediği çok sayıda güvercin ve papağan duman nedeniyle telef oldu. Mahalle Muhtarı Abit Avcı, mahallede sokakların dar olduğunu, büyük itfaiye araçlarının girmekte zorlandığını belirterek, uygun olan noktalara belediyenin su pompası yapmasını istediklerini kaydetti.