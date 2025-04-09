Sosyal medyadaki danışmana güvenen İzmirli çift milyonlarca lira dolandırıldı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de yaşayan ve 30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı. Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Ş.'ye ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Ş. ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı. İddiaya göre, Gürkan çifti, ev alması için 25 bin avrosunu elden, 300 bin avrosunu ise banka aracılığıyla olmak üzere toplam 325 bin avroyu Çınar Ş.'ye gönderdi. Çift, daha sonra Karadağ'a giderek beğendikleri evi almak için girişimde bulundu. Ancak Çınar Ş., çeşitli gerekçeler öne sürerek satın alma işlemini gerçekleştirmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.