Tugay: Körfez bu yaz daha az kokacak

İzmir'de 60 yıldır süren körfezin koku sorunu geçtiğimiz yıl ortaya çıkan balık ölümleriyle pik yapmış ve kentin gündemine oturmuştu. 2019 - 2023 yılları arasında en kirli dönemini yaşayan körfez, başta AK Parti cephesi olmak üzere her kesimden büyük tepki çekmişti. Ayrıca, Çiğli Arıtma Tesisinin 4'üncü fazı 5 sene boyunca yüzde 15 seviyelerinde kalmış ve inşası bir türlü tamamlanamamıştı.

TUGAY GARANTİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve şu an bitme noktasına gelen 4'üncü faz ile birlikte, İzmir Körfezi'nin bu yaz nasıl bir durumda olacağı merak ediliyordu. İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, "Körfez bu yaz kokacak mı" sorusunu yanıtlayarak, "Geçen sene gibi kesinlikle olmaz ama şu anda hiçbir şeyi garanti edecek durumda değiliz. Benim garanti ettiğim tek şey arıtmanın düzgün çalıştığı, 4. Fazla birlikte de çok daha iyi çalışacak" dedi.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik hem balık ölümlerine hem de kötü kokuya neden olmuştu.

"Körfez şu anda iyi, inşallah yazın da sorun çıkmayacak" diyen Tugay, "Alg patlaması işi biyolojik bir olay o yüzden garanti edilemiyor. Kirliliğinde artış olmayacağını garanti ederim onda bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Ölçümlere bakıldığında Körfez'deki kirliliğin artmayacağını dile getiren Cemil Tugay, "Kirlilik azalacak, onu da garanti ederim ama buna rağmen alg patlaması olur mu, biraz iklim şartları biraz biyolojik olayların sebep olduğu bir şey. Bunu da seyretmiyoruz, mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

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BAKANLIK İNCELEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay, Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapılmış, ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirmişti. Bakanlıktan aktarılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.