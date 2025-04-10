AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’dan Cemil Tugay’a sert yanıt

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın belediye borçlarına karşı yapılan kesintilere dair açıklamalarını eleştirerek, "Biz Güçlü Türkiye için bıçak sırtında yürüyüp iğne ucunda denge sağlarken siz çivi çakmaktan acizsiniz" şeklinde sert bir yanıt verdi.

Çankırı, yazılı açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın belediyenin SGK ve vergi borçlarının İller Bankası payından kesildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştirak şirketlerinin ödemediği SGK ve vergi borçlarının, şu an hizmete kaynak olarak gösterilmesinin "algı yönetimi" olduğunu vurguladı.

'ÇEYREK ASIRDIR İZMİR'İN ÜZERİNE KARA BULUT GİBİ ÇÖKTÜLER'

Açıklamalarında, İzmir'in uzun yıllardır CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini belirten Çankırı, şu ifadeleri kullandı: "Siyasi çıkarlarıyla bu şehri ipotek altına alanlar, beceriksizlikleriyle 'çaresiz kaldık' diyenlerle aynı kişiler. Dillerine pelesenk ettikleri içi boşaltılmış kavramlarla çeyrek asırdır İzmir'in üzerine kara bulut gibi çöktüler. Zihniyetlerinde bir adım öteye geçmek olmadığı için yerlerinde sayıp durdular. Kendi partilerinden devraldıkları belediyelerin borç batağında debelenip duruyorlar. Millete hizmet etmeyi borç bilmeyenler, ödeme sorumluluğundan da haliyle yoksunlardır."

'İĞNEYİ SAMANA SAPLADIKLARINDAN BİHABER...'

Çankırı, Karşıyaka Belediyesi'ne dair de bir hatırlatmada bulundu: "Üstelik bugün Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK yapılandırmasına başvurmayan tek belediye olup Karşıyaka Belediyesi'nin bugün hâlâ Sayın Tugay'dan kalma borç enkazı altında can çekiştiğini bir kez daha hatırlatmak da fayda var. Samanlıkta kaybettiklerini sandıkları iğneyi samana sapladıklarından bihaber utanmadan konuşuyorlar."

'BIÇAK SIRTINDA YÜRÜYÜP İĞNE UCUNDA DENGE SAĞLARKEN...'

Son olarak AK Partili vekil Çankırı, "Hükümetimiz 'Güçlü Türkiye' için bıçak sırtında yürüyüp iğne ucunda denge sağlarken çivi çakmaktan aciz olanlar her fırsatta kendi ülkesini şikayet ederek Türkiye'yi dört duvar arasına sıkıştırmak isteyenlerle aynı uzantıdadır. Bugün opera binası, Karşıyaka Stadı, çözülemeyen trafik, temizlenmeyen körfezle bu kentte sadece isim yarıştırmışlardır. Projelerin yarım kalmışlığından bahsetmek ise tam bir gölge oyunudur" diye konuştu.