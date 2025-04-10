İzmir Kemalpaşa’da iptal edilen konsere 2,2 milyonluk fatura

Kemalpaşa Belediyesi'nde Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen başkanlığında gerçekleşti. Meclis Toplantısında encümen üyeleri ve ilgili komisyon üyeleri belirlenirken, 2024 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı. Toplantıda, ayrıca 2024 Yılı Denetim Raporu da görüşüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen

MADDE MADDE SIRALADI

DENETİM raporundaki konuları gündeme getiren Kemalpaşa Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Halil Şenol Hamarat, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TUSAŞ) geçen yıl 23 Ekim'de yapılan terör saldırısı nedeniyle iptal edilen ve 29 Ekim 2024 tarihinde yapılması planlan Gülşen konseri için yapılan harcamalara dikkat çekti.

AK Parti Meclis Üyesi Halil Şenol Hamarat

İptal edilen konser için 2,2 milyon TL ödeme yapıldığını kaydeden Hamarat "Gülşen konseri ve sanatçı ile ilgili yapılacak hizmetler, İstanbul-İzmir uçak biletleri, havalimanı taşıma masrafları, otel masrafları, yemek masrafları, sahne arkası masrafları, reklam masrafları sözleşmeden çıkarılmış. Sahne, ses, ışık, alanın bayraklandırılması, bayrak dağıtılması, alanın süslenmesi, bando takımı, davul-zurna ekibi ve kortej masrafları için 2 milyon 220 bin TL ödenmiş" dedi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

HAMARAT, "Sözleşmedeki rakamların ne kadar yüksek olduğuna dikkat çekmek isterim. Ben, Turgutlu'da bir okula bandocuyu 7 bin TL'ye getirdim. Ama 8 kişilik bando ekibine 150 bin TL ödenmiş. 10 kat fazla ödenmiş. Davul zurna ekibi için 5 bin TL diyelim, 50 bin TL ödenmiş. 25 tane küçük atış, 20 tane büyük atış hava fişek için 300 bin TL yazılmış. Piyasa değeri 50 bin TL. Denetim komisyonunda olacağımı bilsem ben o gün kaç tane havai fişek patlatıldığını sayardım. Faaliyet raporunda 3 fotoğraf, biri bando, biri kortej ve biri de davul zurna ekibinden. Fatura miktarı mı yükseltilmek istenmiş? 2 milyon 220 bin TL'nin açıklaması ne olabilir. Sanatçıya verilen para yok, uçak yok, yemek yok. Sadece başkanın orada konuşması var, bir kürsü var. Ben bu olayın hepimize ders olmasını istiyorum. Bu bizim şahsi paramız değil. Bu para bütçede hakkı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için" dedi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise konunun yargıya taşındığını belirterek, "Bizi de rahatsız edince gerekeni yaptık" dedi.