İzmir’in hali çaresizlik değil beceriksizliktir”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın belediye borçlarına karşılık yapılan kesintilerle ilgili açıklamasına, "Biz Güçlü Türkiye için bıçak sırtında yürüyüp iğne ucunda denge sağlarken, siz çivi çakmaktan acizsiniz" sözleriyle yanıt verdi.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın belediyenin SGK ve vergi borçlarının İller Bankası payından kesintiye uğramasına ilişkin ifadelerini eleştirdi. Çankırı İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştirak şirketlerinin zamanında ödemediği SGK ve vergi borçlarının, günümüzde hizmete kaynak olarak nitelendirilmesinin algı propagandası olduğunu vurguladı.

SİYASİ ÇIKAR VAR

KENTİN yıllardın CHP'li belediyeler tarafından yönetilmeye çalışıldığını hatırlatan Çankırı açıklamasında, "Siyasi çıkarlarıyla bu şehri ipotek altına alanlar, beceriksizlikleriyle 'çaresiz kaldık' diyenlerle aynı kişiler. Dillerine pelesenk ettikleri içi boşaltılmış kavramlarla çeyrek asırdır İzmir'in üzerine kara bulut gibi çöktüler" dedi.

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Tugay'ı ve CHP'yi eleştiren Çankırı, "Zihniyetlerinde bir adım öteye geçmek olmadığı için yerlerinde sayıp durdular.

Kendi partilerinden devraldıkları belediyelerin borç batağında debelenip duruyorlar.

Millete hizmet etmeyi borç bilmeyenler, ödeme sorumluluğundan da haliyle yoksunlardır. Üstelik bugün Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK yapılandırmasına başvurmayan tek belediye olup Karşıyaka Belediyesi'nin bugün hâlâ Sayın Tugay'dan kalma borç enkazı altında can çekiştiğini bir kez daha hatırlatmak da fayda var" dedi.

Samanlıkta kaybettiklerini sandıkları iğneyi samana sapladıklarından bihaber utanmadan konuştuklarını dile getiren Çankırı, "Hükümetimiz 'Güçlü Türkiye' için bıçak sırtında yürüyüp iğne ucunda denge sağlarken çivi çakmaktan aciz olanlar her fırsatta kendi ülkesini şikayet ederek Türkiye'yi dört duvar arasına sıkıştırmak isteyenlerle aynı uzantıdadır. Bugün opera binası, Karşıyaka Stadı, çözülemeyen trafik, temizlenmeyen körfezle bu kentte sadece isim yarıştırmışlardır. Projelerin yarım kalmışlığından bahsetmek ise tam bir gölge oyunudur." şeklinde konuştu.