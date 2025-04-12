  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda dün 103 adrese 264 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir’de çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı

Operasyonda, 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA