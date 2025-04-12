İzmir’de çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda dün 103 adrese 264 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlardan aranan 143 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.