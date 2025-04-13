Dolandırıcıdan pişkin savunma: Kara para olduğunu düşündüm

İzmir'de yaşayan İskender (61) ve Dürdane Gürkan (60) çifti, yerleşmeye karar verdikleri Karadağ'dan ev alabilmek için sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Şahin'e (41) 14 milyon lira karşılığındaki 325 bin avro para kaptırdı. Çift Şahin'den şikayetçi oldu. 30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı.

Çınar Şahin

Karadağ'da emlak işleriyle uğraşan Çınar Şahin ile görüşen çift, yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı. İddiaya göre, Gürkan çifti, ev alması için 25 bin avrosunu elden, 300 bin avrosunu ise banka aracılığıyla Şahin'e gönderdi. Ancak Çınar Şahin, çeşitli gerekçeler öne sürerek işlemi gerçekleştirmedi. Yeni Asır, Şahin'in ifadesine ulaştı. Şahin'in, "Asla dolandırıcılık yapmadım. Para yasal yollarla bana intikal etti. Paranın kara para olabileceğinden endişe ettiğim için geri vermedim. Bu parayı her zaman resmi makamlara teslim etmeye hazırım" dediği ortaya çıktı.