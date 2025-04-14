İzmir'de mühürlü tarihi yalıda kaçak tadilat skandalı! Bayraklı Belediyesi’nden ses seda yok

'ÇİVİ BİLE ÇAKAMAZSINIZ'

Avukat Muzaffer Çevrim, "İmara aykırı bir işyerini siz çalıştıramazsınız. Siz SİT alanına çivi dahi çakamazsınız. İnşaatın yapılmaması için konulan beton bariyerleri yıkım işlemi bittikten sonra belediye araçları ile kaldırıp bu şekilde inşaata göz yumamazsınız. Burada imara aykırı iş yapılıyor ancak ihbar yükümlülüğü olan başta Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü olmak üzere savcılığa hiçbir belediye yetkilisi suç duyurusunda bulunmuyor. Coşkun, mekan işletmecilerinin odasına belediye binasına silahla gelmesine rağmen suç duyurusunda bulunmuyor. Çalışanlar daha önce bu konudan ceza almalarına rağmen aynı fiili tekrarlıyorlarsa, burada rüşvet ya da şantaj olayının var olabileceğini düşünüyoruz. Biz ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

YALI 1880 YILINDA YAPILDI

Milli Mücadele döneminde mitingde yer aldıktan sonra tutuklanan Saime Raife Topuz, mahkumken kaçarak Milli Mücadele'ye yeniden katıldı. Yaralanan Saime Sultan İstiklal Madalyası aldı. Savaştan sonra edebiyat öğretmenliği yapan Saime Sultan sonrasında İzmir'e yerleşti. Saime Raife Topuz, 3 kızıyla beraber uzun seneler İzmir körfezine nazır, 7 odası ve muhteşem manzarası bulunan ağaçların arasındaki tarihi yalıda yaşadı.