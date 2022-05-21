Yeni Asır yazdı belediye harekete geçti! Mühürlü yalıda jet yıkım

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işletme ruhsatı olmadığı öne sürülen Saime Sultan Yalısı'nda, giriş kapısı mühürlü olmasına rağmen mühür fekki yapılarak kaçak düğün organizasyonu yapıldığını ortaya koyan Yeni Asır'ın dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı. Haberinin ardından yalının sahil bölümünki kaçak eklentilerle ilgili, Bayraklı Belediyesi harekete geçti.

Tarihi yalının kıyı şeridindeki platformlar bulundukları yerden kaldırıldı. 2010'dan beri Kadir Pordoğan'a ait özel bir şirket tarafından işletilen Saime Sultan Yalısı'nın işletme ruhsatı geçen yıl Bayraklı Belediyesi'nden gönderilen bir yazı ile 'sehven' iptal edildi. Pordoğan kararla ilgili mahkemeden yürütme durdurma kararı alırken, yeniden ruhsat başvurusunda bulundu. Bu süreçte şikayet üzerine işletmenin deniz tarafında paneller vasıtası ile kapatıldığı iddia edildi. Bunun üzerine paneller kaldırıldı. Yalının kıyı şeridindeki 960 metrekarelik alanın da haksız yere işgal edildiği öne sürüldü.





ENCÜMEN KARARI YOK

BAyraklı Belediyesi ekipleri, Yeni Asır'ın haberinin ardından harekete geçti, polisle yalının kapısına dayandı. İşletme sahibi deniz kıyısında devletin hüküm ve tasarrufundaki alandaki platformun kaldırılması için belediye encümen kararı alınmasını gerektiğini ifade etti. Ancak belediye görevlileri yıkım için kararlı davrandı. İşletme sahibi Kadir Pordoğan'ın yetkililerle görüşmesi sonrası platformlar kaldırıldı. Yalının işletmesini 2010'da devraldığını, 2013'te yeni bir şirket kurduğunu, bu nedenle ruhsatla ilgili tüm işlemleri gerçekleştirdiğini anlatan Pordoğan, "Ben yasalara ya da yetkililere kafa tutmuyorum. Sadece araya sıkışmış bir işletmeci olarak insanlara sözümü yerine getirmek için çabalıyorum. Yıkımla ilgili encümen kararı yok. Ben Almanya'dan gelip ülkeme yatırım yaptım. Tedarikçi firmalarla 200-300 kişinin ekmek kapısı olan bir işletmeye sahibim. Tüm ruhsatları olan bir yerde bu yaşananlar çok üzücü. İşletmemizde sorun yok. Sadece kıyı şeridindeki platformların kaldırılması gerekiyordu. Biz de belediye ile işbirliği yaparak kaldırdık. Düğünlerimize devam edeceğiz" dedi.

■ METİN BURMALI

Müştemilat kapısından yalı düğününe giriş