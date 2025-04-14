SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 14 Nisan Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 14 Nisan Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 18:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Kozluca ( KOZLUCA MERKEZ Kozluca Köyü İç Yolu )
Ilgıncaber ( Ilgıncaber Ilgındere Köyü İç Yolu )
Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )
Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )
Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Aşağıılgındere Köyü İç Yolu )
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 560. Sk. 530. Sk. Akdoğan Cd. 567. Sk. )
İnkılap ( 552. Sk. 545. Sk. 528. Sk. )
09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes
10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
10:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Taşkesik
Arslanlar