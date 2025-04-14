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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZARTESİ

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de haftanın ilk günü birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 14 Nisan Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZARTESİ

10:00 - 18:00
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı

09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Kozluca ( KOZLUCA MERKEZ Kozluca Köyü İç Yolu )
Ilgıncaber ( Ilgıncaber Ilgındere Köyü İç Yolu )
Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )
Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )
Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Aşağıılgındere Köyü İç Yolu )

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Naldöken

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 560. Sk. 530. Sk. Akdoğan Cd. 567. Sk. )
İnkılap ( 552. Sk. 545. Sk. 528. Sk. )

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZARTESİ

09:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

09:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN PAZARTESİ

10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı

10:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Taşkesik
Arslanlar

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