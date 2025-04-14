SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazartesi

Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, Yeni Girne Caddesi üzerinde İ.B.B Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca inşaatı devam eden Yaya Üst Geçidi Yapımı çalışmalarına engel teşkil eden Ø1000'lik çelik isale hattının deplasman ve bağlantı çalışması nedeniyle;



14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 11:00 ile 15 Nisan 2025 Salı günü saat 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Bayraklı İlçesi: Nafiz Gürman,Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı, 75.Yıl Mahalleleri



Karşıyaka İlçesi: Örnekköy Mahallesi