SON DAKİKA: İzmir’in o ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi 14 Nisan Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
Urla İlçesine İçmesuyu sağlayan Ø500'lük isale hattının dere geçişinde yaşanan arıza sebebi ile; 15 Nisan 2025 Salı saat 07:00 ile 16 Nisan 2025 Çarşamba 07:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Urla İlçesi: Sıra, Yaka, Altıntaş,Yeni, Rüstem, Yenice, Yelaltı, Camiatik, Yenikent ve Naipli
Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, Yeni Girne Caddesi üzerinde İ.B.B Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca inşaatı devam eden Yaya Üst Geçidi Yapımı çalışmalarına engel teşkil eden Ø1000'lik çelik isale hattının deplasman ve bağlantı çalışması nedeniyle;
14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 11:00 ile 15 Nisan 2025 Salı günü saat 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Bayraklı İlçesi: Nafiz Gürman,Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı, 75.Yıl Mahalleleri
Karşıyaka İlçesi: Örnekköy Mahallesi
BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK, KORUTÜRK
14.04.2025 saat 10:24 ile 12:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA KOZBEYLİ
14.04.2025 saat 10:58 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
14.04.2025 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES KASIMPAŞA
14.04.2025 saat 10:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
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14.04.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.