Çiğli’deki OSB’de ağaç katliamı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) ağaç katliamı yapıldı. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin talimatı ile kökünden kesilen yüzlerce çam ağacı kamyon kasalarına yüklendi.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kesilen ağaçların ömrünü tamamladığını, sanayi bölgesinin alt yapısına zarar verdiğini, özellikle rüzgarlı havalarda kırılma riski taşıması nedeni ile çevredeki araç ve yayalar için tehlike riski taşıdığını savundu.

Çiğli Belediyesi de konuyla ilgili, "Kesimin gerekçesi ve süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerine inanıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.