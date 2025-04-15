Urla’daki çevre kirliliğine 3.7 milyon tl ceza

İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana atık döken belediye ile özel bir firmaya 3.7 milyon TL ceza verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uyguladı.

Ekipler basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını

belirledi.

Urla Belediye Başkanı

Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi. AK Parti Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez çevre katliamı ile ilgili açıklama yaptı. Bükülmez, "Ormanlara dökülen atıklar yalnızca doğayı değil, yer altı sularını ve halk sağlığını da tehdit etmektedir. Özellikle su sıkıntısının yaşandığı bu dönemde yapılan bu sorumsuzluk, gelecek nesillerimizi dahi riske atmaktadır. Dökülen çöplerin bir an önce kaldırılmasının takipçisi olacağız" dedi.