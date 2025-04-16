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İzmir'de konut satışları arttı! O ilçe ilk sırada

TÜİK verilerine göre, İzmir'de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 17,2 oranında arttı. İzmir'de Mart ayında yabancılara yapılan konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %58,3 artarak 38 olarak gerçekleşti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de konut satışları arttı! O ilçe ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı Mart ayında İzmir'de 6 bin 413 olan konut satışı 2025 yılı Mart ayında %17,2 artarak 7 bin 513 oldu.

Ülkemiz genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

İzmir’de konut satışları arttı! O ilçe ilk sırada

İZMİR'DE 2 BİN 114 KONUT İLK DEFA SATILDI
İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %26,4 artarak 2 bin 114 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %28,1 oldu.

İZMİR'DE 5 BİN 399 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %13,9 artarak 5 bin 399 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %71,9 oldu.

İzmir’de konut satışları arttı! O ilçe ilk sırada

İZMİR'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI BİN 339 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %51,8 artarak bin 339 oldu. Mart ayında satışı yapılan konutların %17,8'i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE MART AYINDA YABANCILARA 38 KONUT SATILDI
İzmir'de Mart ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %58,3 artarak 38 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 oranında azalarak bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA İLK SIRADA
İzmir'de 2025 yılı Mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 965 konut satılırken Buca'yı 885 konut satışı ile Menemen, 772 konut satışı ile Karşıyaka, 625 konut satışı ile Torbalı, 420 konut satışı ile Konak, 417 konut satışı ile Karabağlar, 410 konut satışı ile Çiğli, 392 konut satışı ile Bornova, 301 konut satışı ile Bayraklı ve 240 konut satışı ile Seferihisar takip etti.

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