İzmir’de konut satışları arttı! O ilçe ilk sırada

İZMİR'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI BİN 339 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %51,8 artarak bin 339 oldu. Mart ayında satışı yapılan konutların %17,8'i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE MART AYINDA YABANCILARA 38 KONUT SATILDI

İzmir'de Mart ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %58,3 artarak 38 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 oranında azalarak bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA İLK SIRADA

İzmir'de 2025 yılı Mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 965 konut satılırken Buca'yı 885 konut satışı ile Menemen, 772 konut satışı ile Karşıyaka, 625 konut satışı ile Torbalı, 420 konut satışı ile Konak, 417 konut satışı ile Karabağlar, 410 konut satışı ile Çiğli, 392 konut satışı ile Bornova, 301 konut satışı ile Bayraklı ve 240 konut satışı ile Seferihisar takip etti.