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Haberler İzmir Tek kurşunla kafasından vurdu! Kahvehanede namus cinayeti

Tek kurşunla kafasından vurdu! Kahvehanede namus cinayeti

İzmir’de kahvehane içerisinde tabancayla başından vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Polis merkezine giderek teslim olan şüpheli ise olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini ifade etti.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Tek kurşunla kafasından vurdu! Kahvehanede namus cinayeti

İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde 21 yaşındaki Ali A., kahvehanede gördüğü Şeyhmuz Akın'ı (44) insanların gözü önünde tek kurşunla kafasından vurdu. Akın, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra yaya olarak kaçan zanlı polis merkezi amirliğine giderek teslim oldu. Doktor raporu alındıktan sonra gözaltına alınan zanlı Ali A. Şeyhmuz Akın'ı namus meselesi yüzünden vurduğunu iddia etti. Akın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

MOTORLA GELİP VURDU

Olay, 13 Nisan pazar günü saat 19.30 sıralarında, Konak Eşrefpaşa Birinci Kadriye Mahallesi 628'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, başında motosiklet kaskı bulunan Ali A., Şeyhmus Akın'ın oturduğu kahvehaneye geldi. Ali A., motorla durduktan sonra belinden çıkardığı silahla Şeyhmuz Akın'ı kafasından tek el ateş ederek vurdu. Zanlı olay yerine geldiği motorsikletle olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Alınan ihbar sonrası olay lyerine gelen 112 sağlık ekipleri, Şeyhmus Akın'ı ambulansla yakındaki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi gören Akın'ın, dün sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Otopsisinin ardından Akın'ın cenazesinin, memleketi Mardin'e gönderildiği öğrenildi.

BAŞKA DETAY VERMEDİ

Katil zanlısı Ali A. cinayetin ardından suç aletiyle Eşrefpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Ali A. Şeyhmus Akın'ı namus meselesi nedeniyle vurduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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