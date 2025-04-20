Kemeraltı çalkalanıyor, Semih tatil yapıyor

İzmir'in tarihi çarşılarından Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve iş arkadaşı Z.G, nitelikli hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. 17 Nisan tarihinde, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Raporda, Girgin ve Z.G.'nin, İzmir Kemeraltı'nda bir iş yerine girdikleri, güvenlik kamerasının açısını değiştirip ardından iş yerinden ayrıldıkları belirtildi. İş yeri sahibi Emel Ayşe Turhan, olaydan sonra içerisinde 13 bin lira, 360 dolar ve 300 Euro bulunan bir çantanın kaybolduğunu belirtti.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Turhan'ın suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcı, sanıkların iş yerine anahtarla girdiğini ve güvenlik kameralarını manipüle ettiklerini kaydetti. İddianamede, olayın gerçekleştiği gece saat 22:58'de sanıkların iş yerine geldiği, kameranın açısını değiştirdikleri ve para çantasını çaldıkları ifade edildi.

Girgin ve Z.G.'nin güvenlik kamerasının yerini değiştirdiği belirtildi

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Semih Girgin, suçlamaları reddederek olay yerine "sayım yapmak için" geldiklerini savundu. Güvenlik kamerası açısını değiştirmelerinin gerekçesini ise, "dua etmek için" olduğunu belirtti. Girgin, muhafazakar bir aileden geldiğini ve kimsenin görmesini istemediği için bu şekilde hareket ettiğini savundu. Diğer sanık Z.G. ise elektrik işlerine baktığını ve Girgin'in kendisini arayarak, işyerinde demirbaş sayımı yapılacağını söylediğini öne sürdü. Z.G, işyerinde hiç çanta görmediğini iddia etti. Savcı tarafından sunulan mütalaa ve bilirkişi raporuna karşı savunma yapmak için sanıkların ek süre talep etmeleri üzerine, duruşma 23 Eylül 2025'e ertelendi. Öte yandan 17 Nisan'da görülen ilk duruşmanın ardından Semih Girgin'in Kemeraltı esnaflarından bazılarına Ukrayna'ya bazılarına ise Romanya'ya gideceğini söylediği iddia edildi. Girgin yaptığı sosyal medya paylaşımında Romanya'ya gideceğini doğrulayarak şu notu düştü: "Bir hafta yokum. Kemeraltı'nı yalnız bırakmayın. Görüşmek üzere."

'İDDİALAR GÜÇLENİYOR'

Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici de Girgin'in mahkemeye taşınan 'hırsızlık' iddiası ile ilgili konuştu. Bilici, "Derneğimiz bünyesinde bini aşkın üye esnafımız var. Pek çoğu Girgin'in yurt dışına gitmesine anlam veremiyor. Girgin'in bu hamlesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Romanya'ya gitmeyip, 'ben buradayım, esnafımın yanındayım' demesi gerekirdi. Yurt dışına giderek hakkındaki iddiaları güçlendiriyor. Esnafımızın sorunlarıyla ilgilenmek yerine, kişisel ticari ilişkiler kuran, yerli ve milli olmayan yapılarla iç içe geçen anlayışları kabul etmiyoruz. Esnafımızın derdine yabancı olan bu yaklaşımlar Kemeraltı ruhuyla asla bağdaşmamaktadır" dedi.

'MOSSAD OYUNLARINA GELMEYİN'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Semih Girgin'in de üyesi ve hissedarı olduğu Tarihi Kemeraltı'nın Yeniden Keşfi (TARKEM) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Perinçek şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin güvenlik güçleri ve milleti olarak bu Salepçioğlu İş Hanı'na yönelik tertibi bozacağız. İsrail'in bu girişimi, Salepçioğlu İşhanı üzerinden orada Tevrat, Kuran, İncil Medeniyeti gibi kavramlarla MOSSAD'ın yer altı karargahını oluşturma çabası kesinlikle bozguna uğratılacaktır. Şahısları da biliyoruz. İsimlerini veremiyoruz ancak şahısların kesin bir şekilde kim olduklarını biliyoruz. Türk devleti de bunları biliyor. Bırakın o TARKEM'i, ayrılın. Menfaat uğruna böyle İsrail ve MOSSAD oyunlarında yer almayın."