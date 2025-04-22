Annesini kazara öldürmüş

İZMİR'İN Foça ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından geçtiğimiz gün tabanca ile vurularak öldürüldü.

Cinayet soruşturması devam ederken, cinayetin planlı değil, kaza sonucu işlendiği ortayla çıktı.

Anne katili olarak lanse edilen Işıklar'ın trafik kazası yaptığı ve alkollü olduğu ve eve gelip silahı almak istediği sırada, annesinin o silahı almasını engellemek isterken kaza ile ateş aldığı ve yaralanıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi oğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmesi ve ardından sevk edildiği adliyede tutuklanması; eşini de toprağa vermesinin ardından eski vekil Fehmi Işıklar'ın yaşadığı şok nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi.