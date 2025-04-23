Öğrenciler uzaydaki Japon astronotla görüştü

İZMİR'DE 20 ilkokul öğrencisi, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronotla telsiz bağlantısı kurarak uzaya ilişkin sorular sordu. Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi tarafından uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ARISS Projesi kapsamında 20 ilkokul öğrencisi belirlendi. Merkeze gelen öğrenciler, proje koordinatörü amatör telsizci Ali Rıza Özsaran öncülüğünde, oluşturulan düzeneklerle uzayda görevli Japon astronot Takuya Onish ile görüşme imkanı buldu, ona uzayla ilgili merak ettiklerini sordu. Proje koordinatörü Ali Rıza Özsaran da projelerinin 600 başvuru içerisinde kabul edildiğini ve dünya genelinde kabul edilen 100 çalışmadan biri olduğunu aktardı.