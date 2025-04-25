Dedektif baba kanıtların peşinde! ‘Oğlum intihar etmedi cinayete kurban gitti’

İzmir'de meydana gelen olayda Mehmet Özgün, aracının içinde ölü olarak bulundu. Ancak araçta hiçbir parmak izi bulunamaması, intihar ettiği ileri sürülen Mehmet Özgün'ün polis tarafından alınan el örneklerinde barut izine rastlanmaması, babası Ali Özgün'ün ısrarla cinayet olduğunu ileri sürmesine rağmen, tanıkların ve şüphelilerin ifadesinin alınmaması, olayda yer alan kişilerin telefon kayıtlarının sorgulanmadığı iddiaları kafa karıştırıyor.

Baba Ali Özgün

Oğlu ile birlikte aynı işyerini çalıştıran baba Ali Özgün, oğlunun intihar edecek herhangi maddi veya manevi sorunun olmadığını ve oğlunun ölümünün dosyalara intihar olarak geçtiğini, ancak cinayet şüphesini güçlendiren çok fazla ayrıntı olduğunu iddia etti.

Dosyanın yeniden açılmasını ve oğlunun cinayete kurban gittiğini savunan baba, oğlu Mehmet'in ölümüne kız arkadaşı olan C.Ö. ile arkadaşı E.T. isimli kadınlar olduğunu düşünüyor.

'DOSYA AÇILMALI'

İntihar ettiği ileri sürülen oğlu Mehmet Özgün'ün cesedini bir özel hastane otoparkında kız arkadaşı olan C.Ö.'nün ilk gören kişi olduğunu belirten baba Ali Özgün "Elde edilen tüm deliller, bizim mahkemeye tekrar sunduğumuz belgeler oğlumun intihar etme olasılığının olmadığını gözleri önüne seriyor. Kriminal raporlar, el svap raporları atış mesafesi ve tüm ayrıntılar, oğlumun cinayete kurban gittiği bulusunu güçlendiriyor. Yeni bilgilere, mahkeme belgelerine, olay yeri tutanaklarına, kriminal raporlara ve görüntülere dayanarak oğlumun intihar değil cinayete gittiğini üstüne basa basa söylüyorum. Adalet Bakanlığı müfettişi dosyayı soruşturmaya başlamıştı. Oğlumun ölümü ile ilgili kız arkadaşı ve cesedi bulan kişi olarak C.Ö'nün ifadesinin alınmasını bekliyoruz. Tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını bekliyorum" dedi.

BABANIN CEVAP BEKLEDİĞİ SORULAR ÖNE ÇIKAN HUKUKİ EKSİKLİKLER VE USULSÜZLÜKLER:

1. Deliller toplanmadan dosyanın kapatılması:

Parmak izi, swap izi, HTS kayıtları, tırnak altı örnekleri, kan inceleme raporları olmadan takipsizlik verilmiş.

Otopsi CD'si dosyada yok.

Otopsi usulüne uygun yapılmamış (cinayet büro yerine normal ekip gelmiş).

2. Tanıkların eksik dinlenmesi:

Olay yerini ilk bulan kız arkadaş C.Ö'nün şüpheli olarak dinlenmemiş.

Yine E. isimli diğer şüpheli kişiler hakkında soruşturma yürütülmemiş.

3. Kamera kayıtları ve HTS kayıtlarının incelenmemesi:

3 saatlik görüntü kaybı mevcut.

Kamera kayıtlarında C. arkadaşları olay yerine girip çıkarken görülüyor.

HTS kayıtları talep edilmemiş.

4. Telefonun incelemesi yapılmamış:

Ölenin cep telefonu incelemeye gönderildiği halde rapor alınmadan dosya kapatılmış.

5. Silah üzerindeki incelemeler yetersiz:

Parmak izi, atış artığı yok.

Silahın alelacele müsaderesi istenmiş.

6. İntihar mektubu yok.

İntihar iddiasını destekleyecek hiçbir belge, delil veya tanıklık bulunmamakta.

7. Yargı sürecine müdahale ve tehdit iddiaları:

Cansu'nun annesinin adliyede görevli olması ve program sunucusunu tehdit ettiği iddiası.