İzmir'de 5 kardeş yangında can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu

'HURDALARI SATMAK İÇİN SANAYİ SİTESİNE GÖTÜRDÜM'

İddianamede; Akcan'ın ifadelerine de yer verildi. Akcan ifadesinde, "Olay günü çocuklarımı yer yatağına yatırıp uyuttum. Elektrikli ısıtıcıyı da salonun ortasına açarak bıraktım. Toplamış olduğum hurdaları satmak için sanayi sitesine götürdüm. Eve geldiğimde yangın başlamıştı. Çocuklarım hareketsiz bir şekilde yataklarında yatıyordu. Onları dışarıya çıkardım. Hemen 2 çocuğumu bir elime diğer büyük olan çocuğumu da diğer elime alarak dışarı avlu kısmına çıkardım. Tekrar geri döndüğümde geride kalan 2 çocuğumu da alarak dışarı avluya çıkardım. Sonra da komşumuz Yusuf'a seslenerek yardım istedim. Çocuklarımın arkasından kapıyı kilitlemedim. Sadece kapıyı çekip çıkmıştım. Kapının içeriden kolu uzun zamandır yoktu. Fadime Nefes'e kolu veriyordum ve kapıyı sadece o açabiliyordu. Evden ayrılıp geri gelme sürem 25 dakikaydı" dedi. Akcan, ifadesinde eşi cezaevinde olduğu için onun işini yaptığını da anlattı.