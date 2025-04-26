İzmir Menemen’de milyonluk rüşvet operasyonu: 12 tutuklama

25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili 4'ü gümrük muhafaza memuru, 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ekipler, 21 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın ile 3 gram esrar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.