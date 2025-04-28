Bayındır’a yıldız yağacak

Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek mis kokulu festivalde, 2 Mayıs'ta Mansur Ark, 3 Mayıs'ta Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, 4 Mayıs'ta ise Türk pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca şehir stadyumundaki ücretsiz halk konserlerinde sevenleriyle buluşacak.

AÇILIŞ 2 MAYIS'TA

2 Mayıs Cuma günü saat 14.00'de yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Festival süresince performans sanatçıları, halk oyunu ekiplerinin gösterileri devam edecek. Festivalde ayrıca Hırvatistan Konuk Sanatçı Grubu Croatian Clarinet Quartet (Hırvat Klarnet Dörtlüsü)'de bir konser verecek.

IzBB Trio Gurubu konseri, Enes Kunduracı konseri, Özlem Menokan konseri, Bayındır Belediyesi Ritim Grubunun Gösterisi, Bayındır Tarihi Fotograf Sergisi, Bando Mozaik Konseri, IzBB DJ Perküsyon Show, Gaffers Band Konseri gibi etkinliker sanatseverlere geniş seçenekler sunacak.