Gemilerin güvenliği TÜRKSAT ile sağlanıyor

TÜRKSAT, denizcilikte güvenliği ve izleme kabiliyetini en üst seviyeye taşıyan Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi ile Türkiye ve dünya denizlerinin güvenliğini sağlıyor.

TABLETLE İZLENİYOR

TÜRKSAT, LRIT Sistemi'nin 1000 deniz miline kadar kapsama alanı sunarak, limanlara gelen gemileri anlık olarak takip ediyor. Yapılan açıklamada, "Deniz ticaretinin kritik rol oynadığı küresel ekonomide, gemi trafiğinin doğru yönetilmesi büyük önem taşırken, TÜRKSAT'ın tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği LRIT Sistemi, Türkiye'nin deniz güvenliğini artırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin denizcilik sistemini her yönden daha güvenilir altyapıya kavuşturan sistemle, izleme uygulamalarının mobil ve tablet üzerinden de yapılabildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sistemle, denizcilikle ilgili tüm bilgiler tek ağ üzerinde toplanırken, gemilerin yanaşma ve yüklerine yönelik bilgilendirme de limanlara ulaşmadan yapılabiliyor. Deniz trafiğinde milli yazılım ve donanım dönemine geçişi sağlayan sistem ile gemiler, anlık izlenebiliyor."