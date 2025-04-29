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Afrika tasarımı İzmir'e birincilik getirdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Afrika tasarımı İzmir’e birincilik getirdi
YAŞAR Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri Türkay Korkusuz ve Deniz Çıray, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA tarafından düzenlenen öğrenci proje fikir yarışmasında birincilik ödülü aldı. WEFA ile İyilik için Tasarla Yarışması'nda birinci olan Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden Türkay Korkusuz ve Deniz Çıray, Senegal'in bir köyü için "Eşik" adını taşıyan projeleri ile "Kapı/ Giriş Takı" tasarladı. İnsanları ve toplulukları bir araya getirerek kültürel ve sosyal etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan Eşik Projesi farklı lokasyonlarda da kullanılabilme esnekliği sağlaması ile jüriden tam not aldı.
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