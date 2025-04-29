Balçova Belediyesi’nden kooperatif kazığı

İZMİR'DE Balçova Belediyesi'nin SGK'ya 206 milyon lira prim borcu olduğu öğrenilirken, Belediye Başkanı Onur Yiğit'in bu borca rağmen belediye bütçesini iyi yönetemediği 2024 yılı Denetim Komisyonu Raporu'na yansıdı.

PİYASA ARAŞTIRMASI

Belediye kasasından yapılan alımlarda bütçede ön görülen üst limitlerin aşıldığı tespit edilirken, milyonlarca liralık ödenmeyen prim borcuna rağmen personel alımına da devam edildiği ortaya çıktı. Kooperatiften satın aldığı ürünlerin şu anki güncel piyasa koşullarına göre 2,5-3 kat daha yüksek rakamlarda olduğu belirlendi.

Belediye, 1 küçük kek için 20 TL ödedi.

AK Partili Sebahattin Soytemiz'in şerh koyduğu raporda; belediyenin kooperatiften aldığı su, kek ve paket meyve suyu için 18 bin lira ödeme yapıldığı, 2025 yılı reel piyasa araştırması yapıldığında aynı adetteki ürünlerin toplam 7 bin 678 liraya alınabileceği vurgulandı. Bir porsiyonluk kekin en düşük 9 liraya, 1 adet paket meyve suyunun en düşük 10 liraya temin edilebileceği ifade edilirken, belediyenin 2024'te kooperatiften 1 adet kek ve 1 adet paket meyve suyuna 20'şer lira ödediği kaydedildi.

Ayrıca izinsiz personel alımına devam edildiğinin de altı çizildi. Personel giderinin yüzde 30'u, hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan şirket personel giderleri de buna dahil edildiğinde yüzde 40'ı aşamayacağı ancak Balçova'da 2024'te personel giderlerine bakıldığında bu oranın yüzde 69,19'a ulaştığı belirtildi.