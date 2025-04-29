Egeli kadınlar enginarlı marifetlerini sergiledi

İZMİR Tire'de, 'Enginar' yemekleri yarıştı. Halk arasında 'Karaciğer doktoru' diye bilinen şifalı enginarın birbirinden nefis yemekleri Tire'de düzenlenen Enginar Lezzetleri Yarışmasında yarıştı. Kuşadası'ndan gelen ünlü şeflerin jüri olarak yer aldığı yarışma son derece çekişmeli geçti. Enginarın ana malzeme olduğu yarışmada, yarışmacılar birbirinden lezzetli ve yaratıcı yemekleriyle hünerlerini sergiledi. Yarışmada, Gülsüm Oymak, kuzu etli portakallı enginar yemeği ile birinciliği, Altın çanak ile Sühel Gümüş ikinciliği, misket köfteli enginar çanağı ile Sevcan Katırcı ise üçüncülüğü elde etti.