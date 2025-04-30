ESHOT otobüsü otomobile çarptı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ESHOT, park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanan olmazken olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza Cennetçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi yolcu taşıma şirketi ESHOT'a ait bir otobüs, yol üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kazada büyük maddi hasar alırken, otomobilin ve otobüsün boş olması sebebiyle herhangi bir yaralanan olmadı.