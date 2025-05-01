Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın işçilerden CHP’ye adalet yürüyüşü: 'İşimizi geri istiyoruz'

Bugün bu adaletsizliğe susanlar, yarın hepimizin emeğine kast eden düzene ortak olur. Bizim ne ayrıcalık talebimiz var, ne de lütuf bekliyoruz. İstediğimiz sadece gasp edilen işimizin, hakkımızın geri verilmesidir. Buradan tüm kamuoyuna, kadın örgütlerine, emek ve demokrasi güçlerine çağrımızdır. Bu yürüyüşte bizimle olun. İşimizi geri alana, bu haksızlık son bulana kadar durmayacağız. Adalet, Ekmek ve Özgürlük için yürüyoruz" diye sözlerini noktaladı.

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